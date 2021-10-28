Совет Республики одобрил законопроект о туризме

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О туризме", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект предусматривает обновление и дополнение понятийного аппарата в сфере туризма, определение основных принципов, целей и приоритетов государственного регулирования туризма, введение способов обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма.

"Нужно сказать, что туризм очень разнообразен. Мы привыкли воспринимать только выездной туризм, а въездной туризм нам еще более важен с точки зрения не только развития экономики, но и патриотического воспитания, правильного понимания того, чем и как живет наша страна, - рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. - Нам сегодня важно, чтобы развивался производственный туризм, чтобы туристы видели возможности нашего современного промышленного производства. Сегодня очень популярен медицинский туризм. У мужской половины - охотничий туризм, как въездной для иностранцев, так и для наших граждан".

Сенатор подчеркнул: "Весь тот потенциал, который имеет наша страна, должен быть грамотно реализован в подаче наших природных, производственных , интеллектуальных возможностей для того, чтобы нас правдиво оценивали гости и правильно воспринимали эту красоту наши белорусы".

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