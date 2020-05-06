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06 мая 2020, 14:36

Совет Республики одобрил законопроект об амнистии к 75-летию Победы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня на заседании законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект сенаторам представил министр внутренних дел Юрий Караев. По его словам, по предварительным данным, от различных видов наказаний освободят 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, из уголовно-исполнительных инспекций - 2660.

Кроме того, предполагается на год сократить срок наказания 6,4 тыс. осужденных. Этот перечень по сравнению с амнистией 2019 года расширен. В него включены лица, совершившие коррупционные преступления, а также все осужденные за незаконный оборот наркотиков. "За исключением совершеннолетних, отбывающих наказание по ч.ч.4 и 5 ст.328 УК - за преступления в сфере незаконного оборот наркотиков, совершенные в составе организованных групп, с использованием лабораторного оборудования, повлекшие смерть человека", - уточнил министр.

Традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, онкобольные и ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других стран, а также пострадавшие от аварии на ЧАЭС. "Она применяется только к тем, кто положительно характеризуется во время отбывания наказания и при полном возмещении ущерба", - пояснил министр.

В законопроекте также прописано, что амнистируемым помогут в бытовом и трудовом устройстве, изготовлении, замене документов, удостоверяющих личность. Акцент на этом в беседе с журналистами сделал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. "Закон об амнистии не только регламентирует освобождение от уголовной ответственности и наказания, но и предусматривает вопросы, связанные с ресоциализацией, реабилитацией и адаптацией граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Местным властям поручено предпринять для этого комплекс социально-бытовых, образовательных, медицинских мероприятий", - отметил сенатор.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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