Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Принятие данного проекта обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности государственных органов и иных организаций в условиях чрезвычайного и военного положения, - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя законопроект. - Целями законопроекта являются - создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, поддержание гражданского мира и согласия, противодействие экстремизму и терроризму".

Проектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета №2.

Министр подчеркнул, что законопроект очень своевременный. "Прежде чем внести предложения, мы изучили события, которые произошли в нашей республике в 2020 году, а также в других странах, в том числе СНГ. Проанализировали, как бы мы действовали в той ситуации, если бы нам пришлось вводить чрезвычайное либо военное положение. С учетом этого анализа есть необходимость корректировки законодательства. Поэтому законопроект направлен не только на пресечение массовых беспорядков либо каких-то других событий, но в первую очередь на профилактику и недопущение, нейтрализацию угроз и вызовов, которые поступают в отношении нашей республики", - отметил он.

"Законопроект имеет исключительную значимость для обеспечения национальной безопасности и стабильности нашего государства в контексте нарастающего процесса разрушения коллективным Западом международного права, новых глобальных и региональных вызовов и угроз", - добавил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.-0-