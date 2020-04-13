Совет Республики передал средства индивидуальной защиты РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики передал средства индивидуальной защиты медперсоналу РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

От имени членов Совета Республики и работников секретариата средства индивидуальной защиты центру передал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. "Мы привезли одноразовые маски для медицинских работников, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - рассказал он.

Виктор Лискович

По словам Виктора Лисковича, противоэпидемические мероприятия в центре выполняются полностью. "Ведется температурный контроль тех, кто посещает лечебное учреждение. Введен масочный режим, хватает необходимых дезсредств. Все это дает гарантию, что пациенты, которые находятся здесь, - в полной безопасности и будут убережены от какой-либо инфекции, которая им крайне нежелательна, - подчеркнул парламентарий. - Нужно отметить, что подобные мероприятия мы будем проводить и в дальнейшем. Будем периодически в течение года находить различные формы взаимодействия между Советом Республики и центром, чтобы помогать и показывать пример другим".

"Мы очень тронуты заботой. В такой момент это особенно важно и приятно. Подарок сенаторов пришелся очень кстати, - добавила директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Наталья Конопля. - Наше учреждение оказывает специализированную помощь онкобольным детям и продолжает ее оказывать в настоящий момент. Тем не менее, определенные изменения у нас произошли: запрещены посещения, родителей просят не ходить по центру. Определенные меры мы предпринимаем и в отношении сотрудников - не только врачей, но и всех работников нашего центра, в том числе технических".

Совет Республики и РНПЦ связывают партнерские отношения: в начале этого года центр посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Тогда же была озвучена инициатива о создании при центре попечительского совета, в который войдут сенаторы. Министерство здравоохранения эту идею поддержало - сегодня ведется работа по формированию совета. Ожидается, что такая форма взаимодействия будет способствовать более эффективному решению конкретных задач для помощи маленьким пациентам.-0-

Фото Андрея Покумейко