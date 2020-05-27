Совет Республики предлагает промониторить реализацию на местах указа о поддержке экономики

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики предлагает провести мониторинг того, как на местах реализуют указ №143 о мерах поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА. Татьяна Рунец В Совете Республики сегодня прошло заседание секции научно-консультативного совета при Президиуме верхней палаты парламента. Ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов обсудили основные направления стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси в современных условиях. Отвечая на вопросы журналистов перед заседанием, Татьяна Рунец отметила, что во время дискуссии эксперты намерены выработать рекомендации по широкому спектру вопросов социально-экономического развития. "В частности, планируется предложить выработать дополнительный комплекс мер по защите внутреннего рынка. В банковской сфере - по смягчению условий кредитования. Кроме того, предлагаем поручить правительству провести мониторинг реализации положений указов, принятых в этом году по поддержке экономики и субъектов хозяйствования", - рассказала сенатор. Касаясь, в частности, указа №143, Татьяна Рунец напомнила, что местным властям поручено предоставлять поддержку предприятиям, которые оказались наиболее подвержены негативным последствиям мировой эпидситуации. "Надо обязательно изучить, как тот или иной облисполком подошел к решению этого вопроса", - считает парламентарий. Принятый в Беларуси пакет мер направлен в том числе на поддержку населения. Дополнительно правительство предлагает помочь тем, кто работает в условиях неполной занятости. Соответствующие проекты нормативных правовых актов внесены на рассмотрение главе государства. "Ключевую роль в реализации мер поддержки населения должны сыграть местные власти. Это целевая установка Президента. Плюс точечная поддержка предприятий, для которой правительством сформирована рабочая группа во главе с первым вице-премьером", - напомнила сенатор.-0- Фото Максима Гучека Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!