Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан во всех доступных форматах

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики даже в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжит работу с обращениями граждан во всех доступных форматах. Разумеется, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Анатолий Исаченко

"Мы продолжим работу с обращениями граждан. В зависимости от ситуации надо выбирать формат. Но в любом случае приемы граждан, прямые телефонные линии, выездные приемы и прочие формы будут. Мы ведь проводим работу и в коллективах, выезжаем на места. Но при этом, конечно, соблюдаем меры предосторожности", - сказал Анатолий Исаченко.

По его мнению, прием граждан в любом формате эффективен, потому что это возможность вести диалог, слышать человека, проводить необходимый анализ и принимать соответствующее решение. Порой не частного, а системного характера. "Важно определиться: это частная проблема и надо просто выехать и помочь человеку либо же это системная проблема и ее надо трансформировать на региональном уровне. Но на это уже требуется больше времени - чтобы проанализировать все однотипные обращения", - пояснил Анатолий Исаченко. Так, например, в свое время удалось выработать системные решения по вопросам качества воды, дорожного покрытия в Минской области. Сейчас такие вопросы еще поступают, но их количество пошло на спад.

Впрочем, нередки звонки от пожилых граждан, которым просто необходимо выговориться: они не жалуются на кого-то конкретно, а нуждаются во внимании и человеческом участии. Были такие звонки и сегодня. Также традиционно обращаются по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельных отношений, приватизации. Например, жительница Ивановского района, позвонившая на прямую линию, убеждена, что ей завысили стоимость приватизации дома, некогда принадлежавшего свинокомплексу. Вопрос требует более тщательного анализа - соответствующее поручение было дано.-0-

Фото Максима Гучека