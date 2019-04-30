30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики проработает предложения по расширению задач местного самоуправления и возможному их включению в проекты изменений в Конституцию и закон о местном управлении и самоуправлении в Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы местного самоуправления были очень конструктивно и заинтересованно обсуждены во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, напомнил спикер.

"Глава государства по результатам обмена мнениями поручил Совету Республики проработать предложения по расширению и систематизации задач органов местного самоуправления и возможному их включению в проекты изменений в Конституцию и закон "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", - сказал Михаил Мясникович.

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