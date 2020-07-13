Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

14 июля прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. На следующий день, 15 июля, на интересующие людей вопросы готов ответить председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

На 21 июля прямая телефонная линия запланирована у Виктора Лисковича, который руководит комиссией по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Задать вопросы Сергею Рачкову, возглавляющему комиссию по международным делам и национальной безопасности, можно будет 22 июля.

Звонки принимаются с 10.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.-0-