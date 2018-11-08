Совет руководителей госорганов по стандартизации начал действовать в ЕАЭС

8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации начал действовать в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Создание совета имеет исключительно важное значение для разворачивания в ЕАЭС системной работы по стандартизации выработки стратегических решений в целях создания условий для повышения качества и конкурентоспособности производимой в ЕАЭС продукции, в том числе для ее выхода на мировые рынки", - заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко на первом заседании совета.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы стандартизации - базового элемента технического регулирования в ЕАЭС. Среди них - планирование работ в этой сфере, подготовка стандартизированных методов исследований (испытаний) и измерений, программ разработки, внесения изменений, пересмотра межгосударственных стандартов.

"Формирование единой доказательственной базы ГОСТ для обеспечения соответствия продукции требованиям единых технических регламентов - одно из важнейших направлений деятельности комиссии, - подчеркнул министр ЕЭК. - Убежден, что Совет руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации стран ЕАЭС станет эффективной площадкой для координации разработки современных межгосударственных стандартов, обеспечивающих как безопасность, так и высокую конкурентоспособность продукции наших стран, в том числе на международных рынках".

На заседании отмечалось, что единые требования в ЕАЭС установлены к широкой номенклатуре товаров. В целом около 85% продукции охвачено единым техническим регулированием. Для выполнения его требований применяются межгосударственные стандарты, а в случае их отсутствия - национальные стандарты стран ЕАЭС или аттестованные методики выполнения исследований (испытаний) и измерений. Однако сегодня отдельные нормы техрегламентов ЕАЭС не в полной мере обеспечены современными межгосударственными стандартами. При этом не все страны союза участвуют в их разработке и принятии. Существует проблема синхронного введения межгосударственных стандартов в действие.

"Подобная практика препятствует эффективной работе промышленности союза, - считает Виктор Назаренко. - Очевидны устаревание фонда ГОСТ, недостаточность межгосударственных стандартов для реализации единых требований союза, в первую очередь на методы испытаний, низкий уровень гармонизации межгосударственных стандартов и международных требований, что отражается на техническом уровне развития промышленности союза".

Чтобы выстроить единый механизм координации разработки современных межгосударственных стандартов для обеспечения безопасности и высокой конкурентоспособности продукции на международных рынках, принято решение совместно подготовить общий порядок координации работ по стандартизации в ЕАЭС. Члены совета подчеркнули также важность финансирования разработки межгосударственных стандартов, выстраивания единого механизма периодической оценки научно-технического уровня техрегламентов ЕАЭС и перечней межгосударственных стандартов к ним.

Кроме того, речь шла о проведении своевременной инвентаризации фонда стандартов, методик, которые включаются в перечни для реализации технических регламентов ЕАЭС. Для решения этих задач, по мнению участников заседания, необходимо планировать ежегодные научно-исследовательские работы по обновлению перечней стандартов и формированию программ разработки межгосударственных стандартов.

На заседании совета приняты некоторые организационные решения. В частности, до конца 2019 года в нем председательствует Армения, поэтому руководить советом будет директор Национального института стандартов Министерства экономического развития и инвестиций Армении Месроп Бзнуни. Заседания, где будут подводиться итоги совместной работы по стандартизации в ЕАЭС и намечаться планы по ее дальнейшему развитию, планируется проводить не реже раза в полгода.

Совет руководителей государственных органов по стандартизации создан решением Высшего Евразийского экономического совета как вспомогательный орган ЕАЭС с целью развития стандартизации в соответствии с Договором о ЕАЭС.-0-