Совет руководителей подразделений финразведки стран СНГ соберется в Минске 14 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества пройдет 14 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня десять вопросов. На заседании будут рассматриваться вопросы, касающиеся регулирования электронных платежных систем для предотвращения их использования для отмывания доходов и финансирования терроризма, обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран СНГ, оборота криптовалюты.

Члены совета подведут итоги выполнения решений, принятых на предыдущей встрече, обсудят деятельность двух рабочих групп, созданных в рамках совета: по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения и по противодействию финансированию терроризма.

Кроме того, руководители подразделений финансовой разведки подведут предварительные итоги выполнения Плана работы совета на 2017-2018 годы и рассмотрят аналогичный документ, рассчитанный на предстоящие два года.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки создан в 2012 году. Основными направлениями его деятельности являются организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов стран СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер, содействие выработке единых подходов для сближения и гармонизации национальных законодательств государств, разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества, обеспечение реализации принятых в рамках Содружества документов.-0-