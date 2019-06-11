Совет руководителей телерадиоорганизаций стран СНГ соберется 20 июня в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников Содружества Независимых Государств состоится 20 июня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи планируют обсудить восемь вопросов, среди которых информационное сопровождение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе возможность создания и реализации совместного телепродукта, посвященного юбилею, освещение мероприятий Года книги в СНГ. Кроме того, на заседании будут рассматриваться темы, касающиеся работы Межгосударственного информационного пула, перехода на цифровое вещание, сотрудничества телерадиоорганизаций стран Содружества.

Совет руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ создан в 2007 году. В его работе принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основными функциями совета являются координация совместной деятельности телерадиоорганизаций стран Содружества, подготовка и реализация проектов многосторонних программ и мероприятий в области телерадиовещания, проведение согласованной политики в области технической оснащенности и творческого процесса, разработка предложений по нормативно-правовому регулированию телерадиообмена на принципах многосторонних творческих пулов.

Учитывая потребность аудитории стран СНГ в информации о событиях, происходящих на пространстве Содружества, и сознавая ответственность за формирование общего дружественного информационного пространства, опираясь на мировой опыт телесотрудничества, 31 октября 2008 года совет принял решение о создании Межгосударственного информационного пула (МИП).-0-