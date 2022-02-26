Советник исполкома СНГ об организации голосования: видно, что в дело вложена душа

26 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области в городах и на селе на участках для голосования проведена большая оргработа, в дело вложена душа. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила советник Исполнительного комитета СНГ Ольга Кремская после встречи с руководство Витебской области.

Советник напомнила, что миссия наблюдателей от СНГ работает с 1 февраля, и долгосрочные наблюдатели побывали в разных районах Республики Беларусь. "Был организован штаб миссии, туда входят опытные сотрудники, в том числе Исполнительного комитета СНГ, международные наблюдатели, которые как раз в эти дни прибывают в Беларусь. По регионам начали ездить, когда только формировались участки для голосования. И мы тогда обращали большое внимание на их инфраструктуру: как все подготовлено, какие условия есть, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Было отрадно видеть, что участки как в городе, так и на селе подготовлены. Это были всегда просторные чистые помещения. И там проводилась не только огромная организационная работа, но было видно, что люди вложили в дело душу. И сейчас на досрочном голосовании мы наблюдаем, как люди откликаются, активно идут голосовать", - рассказала Ольга Кремская.

Советник заметила также, как подготовлены не только члены избирательных комиссий и участки для голосования, но и сами избиратели. Предварительная информационная работа дала свои плоды, и теперь белорусы сознательно идут на референдум, зная, какой выбор сделать. "Ранее были организованы диалоговые площадки, проходило много встреч с трудовыми коллективами, на которых во время доверительных разговоров объяснялось, какие именно дополнения и изменения планируется внести в Конституцию. Важно всегда побеседовать в теплой дружеской обстановке, тем более что столько изменений направлено на благополучие человека. Мы видим, что интерес высокий, и надеемся, что наша миссия здесь будет очень позитивной", - поделилась она.

Что касается замечаний или пожеланий по проведению референдума и в дальнейшем иных избирательных кампаний, Ольга Кремская подчеркнула высокий уровень и положительные изменения в оргработе. "Это не первое наблюдение в рамках нашей миссии, и могу сказать, что во время проведения республиканского референдума все настолько учтено, что никаких замечаний нет. Какие-то маленькие новшества, которые идут на улучшение избирательного процесса, появляются в Беларуси постоянно. Людям удобнее голосовать. Охвачены все группы населения, в том числе и малоподвижные, для них организована доступная безбарьерная среда и надомное голосование", - отметила советник Исполкома СНГ.-0-