СOVID-19 в большинстве случаев не влияет на течение патологии щитовидной железы - эндокринолог

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СOVID-19 в большинстве случаев не оказывает влияния на течение патологии щитовидной железы, сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Карлович во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коронавирусная инфекция не оказала влияния на течение патологии щитовидной железы. Конечно, можно обсуждать, что, например, у пациентов с тиреотоксикозом коронавирусная инфекция, возможно, будет протекать тяжелее и риск неблагоприятного исхода тоже выше. Но в силу того, что таких случаев все-таки относительно немного, вряд ли это стало проблемой для здравоохранения и для пациентов", - сказала Наталья Карлович.

Главный внештатный эндокринолог также рассказала, как сейчас организована помощь пациентам с заболеваниями щитовидной железы с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Количество обращений к врачу для оказания помощи по этому поводу значительно сократилось. По возможности приемы переносятся на более поздний срок (если раньше пациент приходил, например, раз в три месяца, то сейчас очередной визит возможен и через полгода). При этом важно определить минимальную кратность посещения врача так, чтобы не было прогрессии в заболевании и рисков для пациента. Решение некоторых вопросов можно перевести в онлайн-режим. Например, сегодня активно используются возможности выписки электронных рецептов.

В Беларуси 25 мая будет отмечаться Всемирный день заболеваний щитовидной железы.-0-