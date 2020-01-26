Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года - Карпенко

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе "Главный эфир" в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сейчас разрабатывается система возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. "Пока идет обсуждение. Для этого потребуется определенный период - где-то примерно 2-3 года", - отметил министр.

Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке - важный шаг на пути формирования академической культуры Каждый учитель сам организовывает образовательный процесс и определяет, в каком порядке гаджеты должны использоваться учениками во время урока.

Игорь Карпенко ответил и на вопрос о возможных изменениях во вступительной кампании этого года. "Нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют. Хотя определенные изменения в правила приема мы сегодня тоже готовим", - добавил он.-0-