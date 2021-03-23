Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко встретился с молодежью, проживающей в общежитиях Студенческой деревни в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Министр анонсировал открытие Республиканского молодежного центра - площадки, где студенты смогут обсудить все вопросы и совместно реализовывать молодежные проекты. Также Игорь Карпенко поделился со студентами ближайшими планами по устройству Студенческой деревни - создать спорт-кафе, музейную экспозицию по Европейским играм, молодежный совет Студенческой деревни.

Игорь Карпенко ответил и на вопросы студентов. По поводу карантинного режима в общежитиях глава ведомства сказал, что с массовой вакцинацией такие меры будут постепенно отменяться. Отвечая на вопрос о совмещении выпускных экзаменов с ЦТ, министр подчеркнул: в этом году никаких совмещений не будет, вопрос прорабатывается.

Насчет продвижения Беларуси в Болонском процессе Игорь Карпенко заверил, что некоторые европейские стандарты вошли в обновленный Кодекс об образовании, который уже поступил в Палату представителей.-0-