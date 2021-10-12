Совмещенный с ЦТ единый экзамен в школах появится с 2023 года

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года. Такое решение принято сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы долго спорили, будем вводить это с 2022 года или с 2023-го. И пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать вот этот год как адаптационный период", - сказал министр.

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