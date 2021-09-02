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Общество
02 сентября 2021, 12:13

Совместная коллегия МЧС Беларуси, Казахстана и России прошла в Караганде

Перед началом заседания. Фото МЧС
Перед началом заседания. Фото МЧС

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МЧС нашей страны во главе с министром Вадимом Синявским приняла участие в восьмом заседании совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России, которое прошло в Караганде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Основными задачами коллегии стали определение стратегических направлений и форм совместной деятельности, порядка взаимодействия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям трех стран, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, в том числе на приграничных территориях стран - участниц коллегии, организация взаимодействия в области профессионального обучения и повышения квалификации специалистов, совершенствование и развитие материально-технической базы, а также обмен опытом в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

На заседании рассмотрены такие вопросы трехстороннего сотрудничества, как выработка единой политики в сфере организации и осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза; обеспечение безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий, а также мероприятий, имеющих важное общественно-политическое значение; организация взаимодействия между учреждениями образования МЧС Беларуси, Казахстана и России.

Вадим Синявский
Вадим Синявский

Кроме того, на коллегии разработали план работы на 2022 год, который включает в себя ряд практических мероприятий (тренировок, учений, семинаров, соревнований) для обмена опытом и для совместной отработки действий аварийно-спасательных подразделений по реагированию на различные ЧС.

В Караганде запланированы рабочие встречи Вадима Синявского с руководителями министерств Казахстана и России, на которых будут обсуждаться основных направления взаимодействия в двустороннем формате.

Также сегодня наша делегация посетит церемонию открытия XVI чемпионата мира среди мужчин и VII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, в котором примет участие сборная команда Беларуси.

"Участие в заседании совместной коллегии будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях, совершенствованию методов и подходов по защите населения и территорий от ЧС, продвижению белорусской продукции для аварийно-спасательных служб на внешние рынки, изучению передовых технологий обеспечения безопасности", - подытожили в пресс-службе МЧС. -0-

Фото МЧС

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