Совместная штабная тренировка пройдет в 2-й инженерной бригаде ВС

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная штабная тренировка с органами управления инженерных войск Вооруженных Сил пройдет 24-25 апреля на базе 2-й инженерной бригады, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Ее цель - выработка целесообразного варианта применения воинских частей и подразделений инженерных войск в оборонительной операции региональной группировки войск (сил).

Будут привлечены управление инженерных войск Генерального штаба ВС, командиры и управления инженерных бригад и инженерных баз ВС.-0-