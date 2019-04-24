Совместная штабная тренировка пройдет в 2-й инженерной бригаде ВС

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная штабная тренировка с органами управления инженерных войск Вооруженных Сил пройдет 24-25 апреля на базе 2-й инженерной бригады, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
Ее цель - выработка целесообразного варианта применения воинских частей и подразделений инженерных войск в оборонительной операции региональной группировки войск (сил).
Будут привлечены управление инженерных войск Генерального штаба ВС, командиры и управления инженерных бригад и инженерных баз ВС.-0-
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