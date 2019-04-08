Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО 9-11 апреля

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная штабная тренировка пройдет в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны 9-11 апреля. Она предусмотрена планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2018/2019 учебный год, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Тренировка пройдет под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Игоря Голуба. "Основное внимание в ходе проведения совместной штабной тренировки будет уделено вопросам подготовки и применения ВВС и войск ПВО по предназначению", - отметили в Минобороны.

В тренировке кроме должностных лиц командования ВВС и войск ПВО примут участие оперативные группы соединений и воинских частей этого вида Вооруженных Сил.-0-