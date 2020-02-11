Совместная штабная тренировка проводится в ВВС и войсках ПВО 11-13 февраля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 по 13 февраля в ВВС и войсках ПВО проводится совместная штабная тренировка, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
Тренировка проходит в соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Будет отработано применение ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Вооруженных Сил Беларуси. В тренировке примут участие должностные лица соединений и воинских частей.
"Основное внимание будет уделено отработке применения ВВС и войск ПВО во время активных действий диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и незаконных вооруженных формирований", - проинформировали в Минобороны.
Тренировка проводится под руководством командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба.-0-