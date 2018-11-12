Совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования создадут в СНГ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 13-14 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Проект соглашения разработан Министерством обороны России совместно с Секретариатом Совета министров обороны стран СНГ. "В нем изложены основные подходы к порядку формирования, применения и завершения деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, а также определен статус военнослужащих совместного подразделения в период проведения гуманитарного разминирования. Проект соглашения предусматривает, что страны Содружества самостоятельно определяют степень своего участия в сотрудничестве в этом направлении", - рассказали в пресс-службе.

В состав совместного подразделения будут включены штатные национальные инженерные подразделения, которые в повседневной деятельности находятся в пунктах постоянной дислокации и объединяются вместе для выполнения задач гуманитарного разминирования. Предусматривается, что каждое государство определит состав сил и средств национальных инженерных подразделений, выделяемых в состав совместного подразделения, будет отвечать за его подготовку и обеспечение, включая его перемещение и применение в составе совместного подразделения.-0-