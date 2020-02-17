Совместное учение белорусских и российских десантников стартовало под Псковом

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Псковом дан старт совместному тактическому учению десантников Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Белорусские и российские десантники на практике отработают комплекс специальных действий. Пройдут тренировки по высадке тактического десанта, разведке, блокированию и уничтожению условного противника.

"Подобные учения мы проводим регулярно как на территории Беларуси, так и на российской земле. Не секрет, что воздушно-десантные войска России имеют богатый боевой опыт, и мы многое черпаем у наших российских коллег. Кроме того, тактика наших действий сильно отличается, и многие этапы учения для нас нетипичны. Это в свою очередь также позволяет приобрести новые знания", - отметил заместитель командира - начальник воздушно-десантной службы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Беларуси Владимир Гнедчик.

Как сообщалось, первое в текущем году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси проходит в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье. Всего будут задействованы более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил спецопераций Беларуси, дислоцированного в Бресте. Кроме того, в учении задействованы два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8, а также четыре самолета Ил-76.-0-