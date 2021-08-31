Совместное учение вооруженных сил Беларуси и России проходит на полигоне Обуз-Лесновский

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное тактико-специальное учение с инженерными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России сегодня проходит на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Цели учения - совершенствовать практические навыки командиров и должностных лиц штабов в организации выполнения задач инженерного обеспечения, а также улучшить слаженность инженерных подразделений в выполнении задач инженерного обеспечения при подготовке боевых действий", - рассказали в ведомстве.
В учении примут участие подразделения 2-й инженерной бригады и 188-й гвардейской инженерной бригады, а также инженерно-саперный батальон Вооруженных Сил Российской Федерации.-0-