Совместное учение ВС Беларуси и России "Щит Союза-2019" завершилось

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смотром войск на российском полигоне Мулино завершилось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Совместное оперативное учение подошло к своему логическому завершению. Совсем скоро наши военнослужащие вернутся на родину", - сказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков представителям СМИ. Подводя итоги, он отметил: это учение не единственное мероприятие боевой подготовки, в том числе проводимое совместно с российскими военнослужащими, но оно крупномасштабное, поэтому его считают основным в году.

Особенность этого учения, по словам министра, состоит в том, что белорусы выполняли практически все задачи в ночных условиях. Морально-психологическое состояние участников учения способствовало выполнению этих задач, быт военнослужащих был налажен, чтобы ничто не отвлекало от основной миссии.

Поставленные задачи достигнуты, отметил Андрей Равков. Система подготовки вооруженных сил Беларуси и России позволяет планомерно обеспечивать постоянную готовность к выполнению совместных задач при защите Союзного государства и двух стран от условного противника.

Сейчас военные приступили к завершающей фазе действий - подготовке и перемещению в Беларусь.

Во время мероприятия сегодня прошел масштабный парад военной техники, были награждены военнослужащие, отличившиеся во время учения. Завершился смотр войск праздничным концертом, который подарили российские и белорусские артисты в погонах.

Учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем приняли участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах было задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-