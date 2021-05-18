Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 19 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоится 19 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Перед парламентариями с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь" выступит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Члены правительства ответят на вопросы парламентариев.

Затем состоится заседание Палаты представителей, на котором будет рассмотрен декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".-0-