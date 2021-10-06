Совместную систему связи ВС стран СНГ обсудили в Ереване

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств - участников СНГ состоялось в Ереване. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной системы связи вооруженных сил государств СНГ, подвели итоги деятельности в 2021 году и определили основные мероприятия на среднесрочный период 2021-2025 годов.
Единогласным решением членов Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств СНГ заместителем председателя избран начальник связи Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Мищенко.
Белорусская делегация провела двусторонние рабочие встречи с представителями войск связи Вооруженных Сил России по вопросам функционирования и развития объединенной системы связи региональной группировки войск Беларуси и России.-0-