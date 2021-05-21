Совместные институты БГУ и Даляньского политехуниверситета запустили образовательный проект

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "Друзья в Даляне и Минске" стартовал в БГУ. Его участниками стали студенты совместных институтов БГУ и Даляньского политехнического университета (Китай), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Данный проект - общая инициатива институтов, его цель - знакомить белорусских и китайских обучающихся, укреплять интернациональные контакты между университетами.

"Участникам предлагается подготовить два видеоролика. В первом нужно презентовать команды и рассказать о себе. Вторая работа должна быть посвящена достопримечательностям и живописным местам своей страны, интересным национальным традициям. Всего запланировано выступление четырех сборных от белорусско-китайского института БГУ-ДПУ. Китайско-белорусский институт ДПУ-БГУ представят шесть команд", - рассказали в пресс-службе.

Обсуждение работ и подведение итогов пройдут 25 мая на платформе Zoom. Жюри из преподавателей двух учреждений определит победителей, которых наградят дипломами.

Организуют мероприятие совместные институты БГУ-ДПУ и ДПУ-БГУ.

БГУ и ДПУ активно сотрудничают с 2007 года. За это время подписаны соглашения о научно-техническом и образовательном взаимодействии, благодаря которым в 2017 году на базе ДПУ создан Совместный институт ДПУ-БГУ, а в 2019 году - белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ на базе БГУ. В настоящее время в СИБД (БГУ) обучаются 103 студента по специальностям "механика и математическое моделирование", "физика (производственная деятельность)" и "мировая экономика". В СИДБ (ДПУ) проходят подготовку 316 китайских и восемь белорусских студентов по специальностям "прикладная физика" и "механика".-0-