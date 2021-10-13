Совместные меры стран ЕАЭС по преодолению последствий пандемии обсудят 27 октября на форуме в Москве

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Деловой форум Евразийского экономического союза "Интеграция: новые возможности для расширения сотрудничества" пройдет 27 октября в Москве. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"На форуме планируется обсудить совместные меры ЕАЭС по преодолению негативных последствий пандемии, развитие приоритетных, высокопроизводительных секторов экономики, стимулирование проведения совместных научных исследований, а также роль цифровых и зеленых технологий в развитии экономики", - сказала Ия Малкина.
Модератором пленарного заседания выступит член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Форум проводится по инициативе Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, "Корпорации Альфа", при участии Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли России.-0-