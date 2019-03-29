Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные молодежные и культурно-гуманитарные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России, который планируется провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля. Проект программы мероприятия, тематика секций и другие вопросы обсуждались сегодня в Совете Республики на заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 17 июля на форуме будут работать шесть секций. Оргкомитет во главе с его председателем, вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной обсудили тематику каждой из них. Участники встречи высказывали свои идеи и пожелания, которые белорусская сторона могла бы предложить российской на совместном заседании организационных комитетов. Ближайшее запланировано на начало апреля.

Одна из секций будет посвящена реализации совместных молодежных проектов. Итогом ее работы, по словам вице-спикера, должны стать рекомендации и предложения по выполнению новых проектов в различных сферах, в том числе в экономике, IT.

Во время форума планируется обсудить и культурно-гуманитарное сотрудничество. Как отмечалось на заседании оргкомитета, за основу целесообразно взять проекты Союзного государства, региональные проекты, взаимодействие между театрами, библиотеками, музеями. Предлагалось затронуть темы национальной идентичности, базовых ценностей. Ведущей темой, по мнению белорусской части оргкомитета, на этой секции (как, впрочем, и на всех шести) должно стать взаимодействие молодежи двух стран.

Марианна Щеткина напомнила, что Президент Александр Лукашенко на пленарном заседании V Форума регионов в Могилеве предложил посвятить следующий форум рассмотрению вопросов, связанных с молодежной тематикой, обсудить реальные аспекты образования, культуры, творческого развития, патриотического воспитания и формирования здорового образа жизни. Примечательно, что в Санкт-Петербурге пройдет молодежный форум и заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Ожидается, что на полях форума состоится совместное заседание национальных деловых советов, соберется межпарламентская комиссия Совета Федерации России и Совета Республики Беларуси по межрегиональному сотрудничеству. Перед пленарным заседанием форума, 18 июля, по традиции состоится встреча спикеров верхних палат парламентов двух стран с руководителями госорганов областей Беларуси и субъектов России.

Форум регионов проводится ежегодно поочередно на территории Беларуси и России. Его организаторами выступают верхние палаты парламентов двух стран - Совет Республики и Совет Федерации. V Форум прошел в Могилеве в октябре 2018 года.-0-