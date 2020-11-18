Совместные проекты и сотрудничество в сфере культуры обсудили эксперты СНГ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ прошло сегодня в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Национального исторического музея Беларуси, Российской академии музыки имени Гнесиных, Международного Дельфийского комитета и Исполнительного комитета СНГ.

"Члены совета заслушали информацию о государственной политике в области культуры в Узбекистане, подвели итоги выполнения основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016-2020 годы, обсудили вопросы реализации аналогичного документа, рассчитанного на 2021-2025 годы, а также разработку проекта плана мероприятий, посвященных Году народного творчества и культурного наследия, который планируется объявить в СНГ в 2022 году", - рассказали в пресс-службе.

Представители стран Содружества положительно оценили реализацию программы "Шымкент - культурная столица Содружества 2020 года" с учетом обстоятельств, обусловленных пандемией. В 2021 году статус "Культурная столица Содружества" перейдет Душанбе.

Участники заседания в целом одобрили проекты концепции виртуального музея культурного наследия стран СНГ и плана основных мероприятий по его созданию и развитию, решив разработать также проект положения о музее. Было отмечено, что на сайте Исполкома Содружества на основе предложений государств создана страница (раздел) - каталогизатор музеев, имеющих виртуальные экспозиции на своих веб-ресурсах.

Кроме того, члены совета рассмотрели вопросы международного сотрудничества вузов искусств государств СНГ, взаимодействия в области сохранения и восстановления письменного наследия, популяризации национальных культур.

Следующее заседание Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества решено провести в 2021 году в Беларуси в рамках ее председательства в СНГ.-0-