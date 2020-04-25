Совместный труд во время субботника объединяет всех жителей республики - Исаченко

25 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Совместный труд во время субботника объединяет всех жителей республики. Таким мнением во время трудовой акции в Могилеве поделился заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместный труд во время субботника объединяет людей всей республики. И неважно, где будет трудиться человек: во дворе дома или на значимом объекте в своем городе. Главное - не остаться безучастным, - отметил Анатолий Исаченко. - Мы стараемся создавать для наших жителей комфортное и красивое окружение. И важно, чтобы люди понимали и поддерживали такую работу".

Во время субботника

Как рассказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, более 250 тыс. человек участвовали в субботнике по всей области. "Сегодня во всех уголках региона люди вышли приводить в порядок территорию, на которой они проживают, работают и отдыхают: улицы, дворы, общественные места. Представители облисполкома занимаются озеленением у средней школы №45 города Могилева. И школа, и район еще новые. Так мы хотим создать более комфортные условия для жизни и отдыха наших горожан".

В областном центре сегодня высаживали более 180 туй, благоустраивали клумбы и убирали мусор. Наводили порядок и на воинских захоронениях. Служащие 188-й гвардейской инженерной бригады убирали прошлогоднюю листву и благоустраивали воинское захоронение на полигоне части, где в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики расстреливали мирных граждан Могилева.

"Здесь установлен небольшой памятник, за которым мы ухаживаем в течение всего года, - рассказал заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии старший лейтенант Максим Вечер. - Традиционно в субботник убираем не только территорию части, но и здесь: сметаем мусор и листву, приводим в надлежащий вид деревья. В этом году планировали разбить клумбы, покрасить памятник и оградку, обустроить подъездные пути. Хотим дать возможность жителям города и района прийти сюда и отдать дань памяти погибшим могилевчанам".

Всего во время субботника планировалось собрать около Br1 млн. Деньги будут направлены на подготовку дошкольных учреждений и оздоровительных лагерей к новому сезону.-0-

Фото Олега Фойницкого