Совмин Беларуси одобрил проект программы СГ по защите населения от последствий аварии на ЧАЭС

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект концепции программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Такое решение содержится в постановлении правительства Беларуси от 23 ноября 2018 года №847, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Проект концепции программы представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Министерству поручено внести документ в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-