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Совмин и Нацбанк утвердили совместный план действий по повышению финграмотности населения

Общество 15.04.2019 | 17:05
Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров и Национальный банк Беларуси постановлением №241/6 от 12 апреля 2019 года утвердили план совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019-2024 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В плане определены цели и первоочередные задачи, приоритетные направления и темы, основные целевые группы населения, изложены меры и способы эффективного достижения целей, принципы координации деятельности и формы межведомственного взаимодействия, а также ожидаемые результаты и механизмы мониторинга и оценки проводимой работы в области повышения финансовой грамотности населения. В плане отмечается необходимость предоставления знаний населению и его мотивация к получению навыков в таких сферах, как персональные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансовые технологии, налоговая грамотность, страхование, защита прав потребителей финансовых услуг.

Также постановлением утверждены мероприятия данного плана. В их числе проведение исследований по определению уровня финграмотности населения. Сбор информации, необходимой для расчета качественных индикаторов, будет осуществляться путем республиканских опросов населения раз в два года - в 2020, 2022 и 2024 годах. Оценку финансовой грамотности предполагается проводить по целевым группам, полу, возрасту, региону, доходам, образованию. Как отмечается в документе, такой подход позволит обеспечить детальное многостороннее отображение уровня финграмотности, провести более качественный анализ и составить более целенаправленные и эффективные программы в области финансового образования.

В план входит поддержание функционирования и развитие Единого интернет-портала финансовой грамотности населения (www.fingramota.by), проведение Недели финансовой грамотности детей и молодежи в Беларуси и республиканской олимпиады по данной тематике среди учащихся учреждений образования, обучающих семинаров для учителей, образовательных занятий для работников организаций, подготовка информационно-обучающих материалов. Кроме того, планируется проводить прямую разъяснительную работу, в том числе посредством функционирования колл-центров и горячих линий. В план включены мероприятия по повышению финансовой грамотности пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью. "Работа по повышению финансовой грамотности в рамках настоящего плана направлена на охват широких слоев населения страны с учетом географических, возрастных, гендерных, социальных, профессиональных и образовательных отличий", - отмечается в документе.

Межведомственному координационному совету по повышению финансовой грамотности населения поручено проводить анализ выполнения мероприятий и по его результатам формировать соответствующие предложения и рекомендации для исполнителей. Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо представлять информацию о выполнении мероприятий в Национальный банк до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.-0-

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Теги
Нацбанк, образование, правительство, Совет Министров, финансы
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