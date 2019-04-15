Совмин и Нацбанк утвердили совместный план действий по повышению финграмотности населения

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров и Национальный банк Беларуси постановлением №241/6 от 12 апреля 2019 года утвердили план совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019-2024 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В плане определены цели и первоочередные задачи, приоритетные направления и темы, основные целевые группы населения, изложены меры и способы эффективного достижения целей, принципы координации деятельности и формы межведомственного взаимодействия, а также ожидаемые результаты и механизмы мониторинга и оценки проводимой работы в области повышения финансовой грамотности населения. В плане отмечается необходимость предоставления знаний населению и его мотивация к получению навыков в таких сферах, как персональные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансовые технологии, налоговая грамотность, страхование, защита прав потребителей финансовых услуг.
Также постановлением утверждены мероприятия данного плана. В их числе проведение исследований по определению уровня финграмотности населения. Сбор информации, необходимой для расчета качественных индикаторов, будет осуществляться путем республиканских опросов населения раз в два года - в 2020, 2022 и 2024 годах. Оценку финансовой грамотности предполагается проводить по целевым группам, полу, возрасту, региону, доходам, образованию. Как отмечается в документе, такой подход позволит обеспечить детальное многостороннее отображение уровня финграмотности, провести более качественный анализ и составить более целенаправленные и эффективные программы в области финансового образования.
В план входит поддержание функционирования и развитие Единого интернет-портала финансовой грамотности населения (
Межведомственному координационному совету по повышению финансовой грамотности населения поручено проводить анализ выполнения мероприятий и по его результатам формировать соответствующие предложения и рекомендации для исполнителей. Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо представлять информацию о выполнении мероприятий в Национальный банк до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.-0-
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