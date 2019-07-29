Совмин назначил представителей Беларуси в Евразийской патентной организации

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 24 июля 2019 года №489 назначил представителей Беларуси и белорусского правительства в международных организациях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов назначен полномочным представителем Беларуси в Административном совете Евразийской патентной организации и полномочным представителем белорусского правительства в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Заместитель гендиректора Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман назначен заместителем полномочного представителя в соответствующих организациях.
Постановление принято в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года и соглашением о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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