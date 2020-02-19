Совмин одобрил проект международной технической помощи по укреплению МЧС

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров одобрило проект международной технической помощи "Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 18 февраля 2020 года №96, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта осуществляет МЧС.

Также документом одобрены еще два проекта международной техпомощи. Витебский облисполком координирует проект "Чистая вода Витебской области - поддержка реализации проекта", а Министерство экономики - "Поддержка секретариата Совета по иностранным инвестициям Республики Беларусь".

Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-