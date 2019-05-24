Совмин одобрил проект соглашения о координации межгосотношений в области фундаментальных исследований в СНГ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств - участников Содружества Независимых Государств. Это предусмотрено постановлением от 22 мая 2019 года №323, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановлением одобрен проект соглашения в качестве основы для проведения переговоров. Подписать соглашение планируется при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, подписание этого соглашения ожидается на заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде (Туркменистан). Принятие документа будет способствовать развитию и укреплению общего научного пространства Содружества, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы государств - участников СНГ на мировом рынке, координации деятельности в области фундаментальных исследований для развития экономического потенциала государств - участников Содружества.-0-