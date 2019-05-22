Совмин одобрил проект соглашения с Китаем о взаимном признании документов об образовании

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Китая о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 21 мая 2019 года №312, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

На проведение переговоров по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования.

Постановление принято в соответствии с законом от 23 июля 2008 года №421-З "О международных договорах Республики Беларусь" и вступит в силу со дня его принятия.-0-