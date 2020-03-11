Совмин одобрил проект соглашения с МБРР о займе на модернизацию высшего образования

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения с Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования инвестиционного проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь" в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление правительства №135 от 9 марта 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Займ МБРР в размере 100 млн евро сроком на 14,5 года планируется привлечь в 2020-2025 годах. Министерство образования уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с внесением при необходимости изменений, не имеющих принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-