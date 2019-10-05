Совмин одобрил проекты международной техпомощи в сферах природопользования и сохранения памятников

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два проекта международной технической помощи одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров. Это предусмотрено постановлением Совмина №680 от 4 октября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, одобрены следующие проекты: "Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников" и "Разработка системы устойчивого природопользования и предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в национальном парке "Браславские озера". Координацию и эффективный контроль за реализацией первого проекта обеспечивает Гродненский облисполком, второго - НАН Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-