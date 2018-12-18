Совмин одобрил проекты международной техпомощи в социальной и культурной сфере

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров одобрено восемь проектов международной технической помощи. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 17 декабря 2018 года №908, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Также определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов. Согласно документу, одобрены следующие проекты: "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6" (Минприроды), "EU4MOBILITY - МОСТ Этап II Программы мобильности для целенаправленных межличностных контактов" (МИД), "Укрепление роли волонтеров и населения в области гражданской защиты - ProVoice"(МЧС).

Гродненский облисполком будет координировать проекты "Улучшение дорожной инфраструктуры в Сейненском повяте и Гродненском районе", "Инновационная психологическая реабилитация для уязвимых групп", "Сохранение и содействие продвижению кулинарного наследия и традиционных ремесел" и "Расширение доступа к социальным услугам через границу". Витебский облисполком будет обеспечивать контроль за реализацией проекта "Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие II".

Постановление вступило в силу 17 декабря.-0-