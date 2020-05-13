Совмин одобрил программу в сфере пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило страновую программу "Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 мая 2020 года №281, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Государственному пограничному комитету поручено обеспечить координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных заинтересованных организаций по выполнению страновой программы и эффективный контроль за ее реализацией.

Согласно постановлению, также одобрены три проекта международной технической помощи. Проект "Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь" будет координировать Минприроды, "Укрепление потенциала национальной службы калибровки для измерения ионизирующих излучений" - Госстандарт. Министерство юстиции обеспечит контроль за реализацией проекта "Совершенствование восстановительных практик в отношении подростков, находящихся в контакте или конфликте с законом".

Программа и проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-