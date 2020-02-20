Совмин определил, как модели будут возмещать потраченные на их обучение деньги

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил порядок расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение моделей в Национальной школе красоты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства со ссылкой на постановление Совмина от 19 февраля 2020 года №98.

Возмещать средства придется тем, кто учился в Национальной школе красоты и решил досрочно расторгнуть договор о профподготовке за счет средств местного бюджета, а также тем, кто отучился за бюджетные средства, но отказался от заключения модельного контракта пропорционально периоду обучения. Расторгнувшим договор или отказавшимся заключать модельный контракт нужно письменно уведомить об этом Национальную школу красоты.

При этом от возмещения затраченных средств освобождаются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, имеющие одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II группы или ребенка-инвалида; беременные женщины; те, у кого есть ребенок до 3 лет; направленные на военную службу (или альтернативную); муж (жена) лица, избранного на выборную должность в госорганы, либо направленного на работу в диппредставительства; лица с медицинскими противопоказаниями для обучения по профессии "модель".

Сколько средств было потрачено на подготовку, рассчитывает Национальная школа красоты. Эти деньги нужно вернуть в двухмесячный срок. Если их не возмещают в добровольном порядке, то взыскание идет через суд. Средства возмещаются в доход бюджета Минска.

Размер затраченных средств определяется путем умножения стоимости обучения одного человека за месяц в базовых величинах на количество полных месяцев обучения. Согласно постановлению, стоимость одного месяца обучения принимается равной 9 базовым величинам, установленным на дату получения Национальной школой красоты письменного уведомления.

Правительство также утвердило положение о модельной деятельности. В нем установлены правила, которые регулируют подбор, обучение, трудоустройство моделей, в том числе участие несовершеннолетних в мероприятиях в этой сфере.

Определено, что модельное агентство может оказывать модели материальную помощь за счет собственных (внебюджетных) средств.

Модельные стажировки должны быть не более 90 дней в году. При этом максимальный срок стажировки в календарном году не может быть непрерывным.

Во время действия контракта модели имеют право на переход (трансфер) из одного модельного агентства с исключительными правами в другое. Это делается на основании договора между моделью, нынешним и новым агентством. В договоре может быть предусмотрена денежная компенсация модельному агентству с исключительными правами за трансфер модели в другое агентство. Порядок выплаты и размер компенсации определяются сторонами.

Участие в мероприятиях в модельной деятельности и стажировке несовершеннолетней модели допускается только при наличии письменного согласия одного из ее законных представителей.-0-