Совмин определил, как в Беларуси будет организована работа по наведению порядка на земле

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило, как в Беларуси будет организована работа по наведению порядка на земле и благоустройству территорий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №668 от 17 ноября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом установлены критерии наведения порядка на земле и типовой перечень мероприятий. "Под наведением порядка на земле понимается деятельность по благоустройству, озеленению, содержанию и поддержанию в чистоте территорий (объектов) области, района, города и района в городе, направленная на приведение их в состояние, удовлетворяющее критериям", - говорится в документе.

В типовой перечень, в частности, вошли мероприятия по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населенных пунктов, регулированию распространения и численности борщевика Сосновского, созданию объектов сортировки и переработки отходов. Также предусмотрено поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов, территорий вдоль автомобильных и железных дорог, лесного фонда, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения, садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов.

Координировать работу по наведению порядка на земле будут местные исполнительные и распорядительные органы. Они в том числе принимают меры по включению в государственные и иные программы по вопросам благоустройства соответствующей территории мероприятий по наведению порядка на земле в соответствии с типовым перечнем и определяют ответственных исполнителей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-