Совмин определил меры по реализации общегосударственной автоматизированной информсистемы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил меры по реализации общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Это предусмотрено постановлением Совмина от 20 марта 2020 года №159, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением утверждены положения о порядке заверения на бумажном носителе информации, полученной из информационных ресурсов (систем) посредством ОАИС, о порядке взаимодействия оператора ОАИС с информационными посредниками. Определен и порядок финансирования расходов по оказанию услуг Национальным центром электронных услуг государственным органам, в том числе судам, иным организациям, нотариусам и гражданам на безвозмездной основе.

В числе организаций, оказывающих в качестве информационных посредников электронные услуги посредством ОАИС, оказались "Белпочта" и "Белтелеком". Установлен также перечень базовых государственных информационных ресурсов. В него вошли единый госрегистр юрлиц и ИП, единый госрегистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также информационные ресурсы, содержащиеся в автоматизированной информационной системе "ГАИ-центр" и др.

Постановление принято во исполнение указа от 16 декабря 2019 года №460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе".-0-