Совмин определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений дошкольного образования, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 26 декабря 2020 года №762, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах и поселках городского типа, составляет Br2384,93 в год, в сельских населенных пунктах - Br3181,52 в год. Норматив включает текущие расходы учреждений, направляемые на реализацию образовательных программ и программ воспитания. В том числе включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности: ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы, выходные пособия в соответствии с законодательством, командировки и служебные разъезды, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря.

В документе также определены корректирующие коэффициенты, применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования.-0-