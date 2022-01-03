Совмин определил нормативы расходов на обучение в учреждениях образования

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило нормативы расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2021 года №777, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Норматив расходов на обучение и воспитание одного человека в учреждениях профессионально-технического образования составляет Br3838,2, среднего специального - Br3346,14 в год. В учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа - Br2257,07, в сельских населенных пунктах - Br5154,79 в год. В учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа - Br2723,84, в сельских населенных пунктах - Br3632,16.

Предусмотрено также применение корректирующих коэффициентов к нормативу в зависимости от формы получения образования, специальности, численности обучающихся и других факторов.

Норматив включает расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности (приобретение литературы, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы).

Основные положения постановления вступили в силу с 1 января.-0-