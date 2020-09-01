Совмин определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены ответственные за реализацию соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 августа 2020 года №505, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет, Комитет государственной безопасности и Государственный таможенный комитет будут отвечать за реализацию соглашения. МВД также определено компетентным органом в области обмена информацией.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Оно предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.-0-