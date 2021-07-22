Совмин определил перечень организаций, обязанных создавать аварийно-спасательные службы

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечень организаций, которые в обязательном порядке создают аварийно-спасательные службы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №410, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошли военные аэродромы, военные специальные объекты, объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, "Белаэронавигация", Национальный аэропорт Минск, региональные отделения Белорусской железной дороги, ряд заводов, в том числе МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, БМЗ, "БЕЛДЖИ". Также в него включены Белорусская АЭС, "Минскэнерго", "Могилевэнерго", "Витебскэнерго", "Гродноэнерго", "Гомельэнерго".

Кроме того, в этом списке Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (Минская область), Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, "Минск-Арена", Дворец Республики и другие организации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-