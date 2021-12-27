Совмин определил порядок аттестации производителей семян сельхозрастений и ведения госреестра

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок проведения аттестации производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, а также порядок и условия включения сведений в государственный реестр производителей семян сельхозрастений и исключения их из этого реестра. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №746 от 24 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом также утверждены положения о порядках проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра, выдачи разрешений на использование или реализацию семян, принадлежащих к сортам, не включенным в госреестр, на использование или реализацию семян с показателем посевных качеств (всхожесть) менее установленных требований до 3%.

Также установлен порядок проведения апробации, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля сельскохозяйственных растений, выдачи акта апробации и удостоверения о качестве семян.

Кроме того, изменения вносятся в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156.

Постановление №746 вступает в силу после его официального опубликования.-0-