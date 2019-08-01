Совмин определил порядок международной правовой защиты радиочастотных присвоений Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке осуществления международной правовой защиты радиочастотных присвоений Беларуси. Это предусмотрено постановлением №505 от 31 июля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Как пояснили в Министерстве связи и информатизации, постановление разработано в развитие указа от 28 февраля 2019 года №93 "О радиочастотном спектре" и в целях создания условий для международного взаимодействия министерства и радиочастотных служб с администрациями электросвязи и уполномоченными организациями иностранных государств. Это необходимо для решения вопросов эксплуатации без помех радиоэлектронных средств Беларуси и международного признания используемых ими радиочастот.

В положении конкретизируются полномочия Минсвязи, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций и РУП "БелГИЭ" по вопросам международной правовой защиты радиочастотных присвоений Беларуси, определяются соответствующие мероприятия. В их числе - международная координация, заявление и регистрация (нотификация) радиочастотных присвоений, анализ выполнения условий электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС) иностранных государств на присвоенных (назначенных) радиочастотах или радиочастотных каналах с действующими и планируемыми к использованию РЭС Беларуси, а также подготовка и заключение специальных соглашений.

Действие положения не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, представительства и органы международных организаций и иных межгосударственных образований, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, официальные делегации иностранных государств. Оно также не относится к уполномоченным госорганам и иным госорганизациям в части использования специальных технических средств при осуществлении оперативно-разыскной деятельности в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-